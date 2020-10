Un Posto al Sole anticipazioni 12 ottobre: un imprevisto per Serena (Di lunedì 12 ottobre 2020) Cirillo. Arianna intanto chiama Silvia per aggiornarla sulla situazione che sta vivendo Serena è incinta, aspetta un bambino da Leonardo e non ha preso proprio bene questa notizia. Ha capito di non essere innamorata di lui, di pensare ancora a Filippo e il caso … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 12 ottobre 2020) Cirillo. Arianna intanto chiama Silvia per aggiornarla sulla situazione che sta vivendoè incinta, aspetta un bambino da Leonardo e non ha preso proprio bene questa notizia. Ha capito di non essere innamorata di lui, di pensare ancora a Filippo e il caso … L'articolo proviene da YesLife.it.

GiuseppeNanni57 : RT @tdrclaudio: Cerchiamo di uscire da questo cavolo di virus forse riusciamo meglio di altri Paesi ,poi arriva Mediaset con Montesano ,Por… - UPAS_Rai : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti con la puntata di venerdì di #unpostoalsole come sempre online su… - SMSNEWSOFFICIAL : UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 12 AL 16 OTTOBRE - bunnykdoie : questo flame che state creando su una battuta di jeno di mesi fa noj mi va bene per niente, soprattutto quando è un… - patrikscaria62 : LE MASCHERINE METTETEVELE DOVE NON BATTE IL SOLE E I TAMPONI INFILATEVELI IN QUEL POSTO !! -