Tra i No Mask e il lockdown totale all'Italia serve una sana via di mezzo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Fin troppa attenzione è stata data negli ultimi giorni al fenomeno dei «No Mask», qualche migliaia di estremisti imbevuti di complottismo e paranoie che un paese democratico è costretto a tollerare senza legittimare. Ciò non può significare però uno schiacciamento del dibattito sull'estremismo opposto, quello di chi vorrebbe chiudere di nuovo tutto alla risalita dei contagi. Mentre la prima frangia è fortunatamente relegata al lato oscuro del Web e a qualche piccola manifestazione, la seconda è molto più influente e radicata nelle istituzioni. Tre docenti di Harvard, Oxford e Stanford sostengono che grazie alla conoscenze accumulate sul trattamento del Covid-19, con le misure igieniche e preventive oramai conosciute da tutti e proteggendo le categorie più deboli (anziani e malati di altre ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 ottobre 2020) Fin troppa attenzione è stata data negli ultimi giorni al fenomeno dei «No», qualche migliaia di estremisti imbevuti di complottismo e paranoie che un paese democratico è costretto a tollerare senza legittimare. Ciò non può significare però uno schiacciamento del dibattito sull'estremismo opposto, quello di chi vorrebbe chiudere di nuovo tutto alla risalita dei contagi. Mentre la prima frangia è fortunatamente relegata al lato oscuro del Web e a qualche piccola manifestazione, la seconda è molto più influente e radicata nelle istituzioni. Tre docenti di Harvard, Oxford e Stanford sostengono che grazie alla conoscenze accumulate sul trattamento del Covid-19, con le misure igieniche e preventive oramai conosciute da tutti e proteggendo le categorie più deboli (anziani e malati di altre ...

ShogunMito : @Stefanoeltorito @Hwang_S117 @francescatotolo ma lo vedi quanto sei cretino? Come se i virus esistessero da gennaio… - FabioGaruccio : @rattapeluche @PaoloRovis anche a me è venuto un dubbio tra attività motorie (passeggiata veloce, nordic walking, m… - justeucitizen : Oh, comunque ragà tutta sta guerra tra mask e antimask, sta diventando avvincente. Una guerra combattuta a Colpi di… - infoitinterno : No mask a Roma, 90 multati: dovranno pagare una sanzione tra 400 e 1000 euro - infoitinterno : No mask a Roma, 90 multati: dovranno pagare tra 400 e 1000 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Mask Tra provocazioni e bufale, i “no mask” anti Covid sfidano la polizia: “Arrestateci tutti” La Stampa Coronavirus, Viminale: “Controlli in aumento. Sono 67mila le verifiche di ieri”

Con i contagi in aumento, le forze dell’ordine hanno intensificato l’attività di controllo e le multe. Il Viminale ha reso noto che sono stati oltre 67 mila i controlli individuali effettuati in tutta ...

Roma, manifestanti senza mascherina: 90 i multati

Le Forze dell'Ordine hanno inflitto 90 multe ai negazionisti che hanno partecipato al corteo no mask tenutosi a Roma sabato 10 ottobre.

Con i contagi in aumento, le forze dell’ordine hanno intensificato l’attività di controllo e le multe. Il Viminale ha reso noto che sono stati oltre 67 mila i controlli individuali effettuati in tutta ...Le Forze dell'Ordine hanno inflitto 90 multe ai negazionisti che hanno partecipato al corteo no mask tenutosi a Roma sabato 10 ottobre.