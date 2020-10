«Sfida al Presidente» | Jeff Daniels su Sky con una nuova serie tv cult

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Arriva in Italiaal- Comey Rules, la minitargata Showtime, tra le novità Sky di ottobre. Laè divisa in due parti trasmesse in due serate evento (12 e 13 settembre) a poche settimane dalle elezioni Presidenziali americane. La minialsi basa sul memoir A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership (al numero 1 della classifica del New York Times) di James Comey, ex direttore dell’FBI. A firmare la sceneggiatura e la regia dell'adattamento televivo è stato Billy Ray (Captain Phillips – Attacco in mare aperto, L’inventore di favole). Lo show racconta dal punto di vista di Comey le vicende che portarono al suo allontanamento dal Bureau per mano di Donald Trump, fortemente ...