Serie A, si studia una bolla alla NBA per salvare il campionato (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Serie A come la NBA con la creazione di una bolla per garantire il proseguimento del campionato. I giocatori però, potrebbero non essere d'accordo. Per evitare lo stop del campionato di Serie A, la Lega Calcio potrebbe valutare anche l'ipotesi di creazione di una bolla in stile NBA. Lo rivela Repubblica riportando l'esito nullo della riunione fra i medici delle venti società di Serie A. L'idea della bolla però potrebbe incontrare il rifiuto dei giocatori, i quali respinsero questa ipotesi già lo scorso marzo quando Lega Calcio e FIGC lavoravano al piano di ripartenza dopo il lockdown.

