Riot Games: le K/DA tornano a splendere (Di lunedì 12 ottobre 2020) Svelato l'imminente ritorno delle K/DA su tutti i giochi prodotti da Riot Games Oggi, 11 Ottobre, Riot Games ha annunciato il ritorno delle K/DA con annessi eventi su League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics e League of Legends: Wild Rift (che al momento è disponibile solo in alcune regioni). Il gruppo POP virtuale che ha fatta la sua prima apparizione ormai da tempo su League Of Legends, è pronto a presentare l'album 2020: ALL OUT. Ahri, Evelynn, Akali e Kai'Sa avevano fatto il loro debutto il 3 novembre 2018 con POP/STARS, singolo che si è rivelato un successo planetario. Le quattro cantanti, che sono personaggi di League Of Legends, sono tornate il 27 agosto 2020 con il loro nuovo singolo THE BADDEST, che anticipa l'album e sarà uno dei 5 brani ...

