Pumpkin Patch | i campi dove puoi raccogliere la tua zucca di Halloween

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Con l’estate giunta agli sgoccioli e le prime foglie che cominciano a cadere, è giunta l’ora di dire addio ai campi di girasole e lavanda e concentrarci sui colori più autunnale. L’inizio di ottobre vuol dire che in pochi giorni arriverà Halloween. Sarà anche una festa americana, ma da anni è arrivata anche in Italia ed è giunta l’ora quindi di cominciare a pensare agli addobbi e alle amate zucche.

GiovanniAttena : Due gocce d’acqua ?????? #mylove #ilgiardinodellezucche #family @ Il Giardino delle Zucche - Pumpkin Patch - GiovanniAttena : I Cugini di Campagna ?? #ilgiardinodellezucche ?? @ Il Giardino delle Zucche - Pumpkin Patch - GiovanniAttena : Ecco due esemplari di zucche ?? ?? #halloween #happy #giardinodellezucche #italia @ Il Giardino delle Zucche - Pumpki… - siviaggia : Autunno, tempo di zucche! - DebbyR96 : Fortunata la gente che va al pumpkin patch e si trova mgg ???? -

Il Pumpkin Patch indica proprio un campo di zucche dove le famiglie passano qualche ora per scegliere la più bella e partecipare a laboratori per intagliarla e colorarla. Ecco dove si trovano in ...A Utrecht, in Olanda, ogni anno zucche giganti gareggiano per un premio ambito in occasione del campionato mondiale delle cucurbitacee.