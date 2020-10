Premier Conte: “Escluderei un nuovo lockdown generalizzato, se la curva risalirà…” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Escluderei un nuovo lockdown, ma lo diciamo a ragion veduta perché abbiamo lavorato proprio per prevenire un nuovo lockdown generalizzato. Se proprio la curva dovesse continuare a risalire prevedo qualche lockdown molto circoscritto territorialmente ma non siamo più nella condizione di intervenire in modo generalizzato sul territorio nazionale o su ampie aree del territorio“. Sono queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine della firma dei nuovi Contratti istituzionali di sviluppo presso la prefettura di Taranto. Il Premier ha parlato anche del nuovo Dpcm, che potrebbe uscire in serata, facendo riferimento alla riduzione della quarantena: ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Escluderei un, ma lo diciamo a ragion veduta perché abbiamo lavorato proprio per prevenire un. Se proprio ladovesse continuare a risalire prevedo qualchemolto circoscritto territorialmente ma non siamo più nella condizione di intervenire in modosul territorio nazionale o su ampie aree del territorio“. Sono queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppea margine della firma dei nuovi Contratti istituzionali di sviluppo presso la prefettura di Taranto. Ilha parlato anche delDpcm, che potrebbe uscire in serata, facendo riferimento alla riduzione della quarantena: ...

