Pirlo “In panchina più stress, Guardiola e Ronaldo due esempi” (Di lunedì 12 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Quando facevo il calciatore, avevo un tipo di gioco che mi permetteva di decidere certe situazioni in campo. Adesso devo farlo fuori dal rettangolo verde e di sicuro c’è più stress in panchina che in campo, perchè prima decidevo io cosa fare con la palla mentre adesso posso solo dirigere, sono gli altri che giocano”. Andrea Pirlo si sta piano piano calando in questa sua nuova veste. Una carriera al top da centrocampista, adesso si ritrova a fare l’allenatore, una scelta che fino a qualche anno fa non avrebbe immaginato di fare, “poi ho visto che la passione cresceva di giorno in giorno e il passo è stato automatico”, racconta in un’intervista per il magazine della Uefa. E per la sua prima esperienza subito una grande sfida: inizialmente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Quando facevo il calciatore, avevo un tipo di gioco che mi permetteva di decidere certe situazioni in campo. Adesso devo farlo fuori dal rettangolo verde e di sicuro c’è piùinche in campo, perchè prima decidevo io cosa fare con la palla mentre adesso posso solo dirigere, sono gli altri che giocano”. Andreasi sta piano piano calando in questa sua nuova veste. Una carriera al top da centrocampista, adesso si ritrova a fare l’allenatore, una scelta che fino a qualche anno fa non avrebbe immaginato di fare, “poi ho visto che la passione cresceva di giorno in giorno e il passo è stato automatico”, racconta in un’intervista per il magazine della Uefa. E per la sua prima esperienza subito una grande sfida: inizialmente ...

JuventusTV : Il calcio secondo @Pirlo_official L’allenatore ???? si racconta in questa intervista esclusiva realizzata con la… - SkySport : Juve, Pirlo: 'In campo comandavo, da allenatore c'è più stress. Ronaldo un esempio' - tuttosport : #Pirlo, due #Juve in testa per un mese mozzafiato - AdeNugraha999 : RT @GiovaAlbanese: Questa mattina la #Juventus ha ripreso gli allenamenti agli ordini di #Pirlo, in vista di #CrotoneJuve. Ha sostenuto l'i… - CorriereCitta : Pirlo “In panchina più stress, Guardiola e Ronaldo due esempi” -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo “In Serie A: esordio soft per Pirlo, insidie Verona e Parma per Roma e Napoli Fortune Italia