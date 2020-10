Perché proprio ora serve il salario minimo europeo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Arriva il salario minimo europeo. Dopo annunci infiniti, fughe in avanti e rapide corse all’indietro, la misura più sociale di un’Europa che ha deciso di buttarsi alle spalle l’austerità e di virare verso la protezione dei cittadini verrà presentata il prossimo 28 Ottobre. Con l’aiutino di Merkel, a capo del semestre europeo e madrina della legge sul salario minimo in Germania nel 2015, Von der Leyen è determinata a fare dell’Europa non solo un continente più verde e sostenibile, ma prima di tutto più equo e solidale.E non si tratta della solita (bellissima ma inutile) raccomandazione, ma di una direttiva. Sì, avete capito bene, quella cosa che gli Stati nazionali devono recepire senza dire nulla, essendo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Arriva il. Dopo annunci infiniti, fughe in avanti e rapide corse all’indietro, la misura più sociale di un’Europa che ha deciso di buttarsi alle spalle l’austerità e di virare verso la protezione dei cittadini verrà presentata il prossimo 28 Ottobre. Con l’aiutino di Merkel, a capo del semestree madrina della legge sulin Germania nel 2015, Von der Leyen è determinata a fare dell’Europa non solo un continente più verde e sostenibile, ma prima di tutto più equo e solidale.E non si tratta della solita (bellissima ma inutile) raccomandazione, ma di una direttiva. Sì, avete capito bene, quella cosa che gli Stati nazionali devono recepire senza dire nulla, essendo ...

