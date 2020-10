Odio choc all' università | il prof invoca Norimberga per Zangrillo e Gismondo

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Francesca Galici Unessore associato su Facebook associaa medici come, Bassetti e. Arriva la querela Da quando è scoppiata la pandemia, nel nostro Paese si scambia il modo in cui si affronta il virus con una dichiarazione di intenti politici. I virologi che non urlano al disastro, che non spaventano i cittadini con dichiarazioni capaci di incutere ansia, vengono presio di mira e ingiustamente bollati come "negazionisti". Inevitabile collegare questa parola alle oscure ragioni di chi nega l'esistenza dei campi di concentramento nazisti, con una definizione decontestualizzata rispetto al momento storico. L'ultimo in ordine di tempo a scagliarsi contro i medici che, nonostante invitino tutti alla massima prudenza per evitare il dilagare del virus, scelgono di non ...