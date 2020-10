Norme anti-Covid: non servono chiusure anticipate, serve una socialità responsabile in sicurezza (Di lunedì 12 ottobre 2020) Noi - i circoli, le case del popolo, i lavoratori, i soci, i volontari Arci - siamo preoccupati e preoccupate da alcune ipotesi che circolano in merito alle nuove Norme anti contagio da Covid-19 che saranno oggetto di confronto tra governo e regioni per poi essere recepite nel nuovo Dpcm. In particolare, a preoccuparci, sono i provvedimenti normativi su movida, assembramenti e chiusure anticipate di locali pubblici che potrebbero colpire anche gli spazi di socialità Arci.Siamo ben consapevoli che l’emergenza epidemiologica non sia terminata, come dimostrano i dati sui contagi da giorni in continua crescita, e siamo consapevoli che la salute è un bene primario. Siamo da sempre consapevoli della responsabilità che occorre per affrontare questo momento storico. Non a caso, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Noi - i circoli, le case del popolo, i lavoratori, i soci, i volontari Arci - siamo preoccupati e preoccupate da alcune ipotesi che circolano in merito alle nuovecontagio da-19 che saranno oggetto di confronto tra governo e regioni per poi essere recepite nel nuovo Dpcm. In particolare, a preoccuparci, sono i provvedimenti normativi su movida, assembramenti ecipate di locali pubblici che potrebbero colpire anche gli spazi di socialità Arci.Siamo ben consapevoli che l’emergenza epidemiologica non sia terminata, come dimostrano i dati sui contagi da giorni in continua crescita, e siamo consapevoli che la salute è un bene primario. Siamo da sempre consapevoli della responsabilità che occorre per affrontare questo momento storico. Non a caso, ...

LegaSalvini : BAMBINO DIMENTICA L'ASTUCCIO, NESSUNO A SCUOLA GLI PRESTA UNA PENNA PER LE NORME ANTI-COVID: RESTA FERMO 5 ORE - fanpage : Sono 471 finora le persone multate per non aver rispettato le norme anti-Covid - coccodj : “nel rispetto delle norme anti-covid” is the new “senza olio di palma” - PaoloPolvara : RT @HuffPostItalia: Norme anti-Covid: non servono chiusure anticipate, serve una socialità responsabile in sicurezza - fabiom71 : RT @HuffPostItalia: Norme anti-Covid: non servono chiusure anticipate, serve una socialità responsabile in sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Norme anti Norme anti-Covid: non servono chiusure anticipate, serve una socialità responsabile in sicurezza L'HuffPost Scuole: Pistoia, iniziati lavori di adeguamento anti covid all'istituto Martin Luther King

È una corsa contro il tempo per adeguare tutte le scuole alle norme anti-contagio, rimodulando gli spazi.» Partendo dalla scuola dell'infanzia ''Gianni Rodari'' di San Sebastiano, la ditta ...

Bollettino Coronavirus Italia, le cifre del contagio del 12 ottobre. La tabella Covid

Intanto rush finale per il nuovo Dpcm di ottobre. E il Comitato tecnico Scientifico fornisce le prime indicazioni sulle nuove norme anti Covid (quarantena più breve, aumento delle precauzioni e più ...

È una corsa contro il tempo per adeguare tutte le scuole alle norme anti-contagio, rimodulando gli spazi.» Partendo dalla scuola dell'infanzia ''Gianni Rodari'' di San Sebastiano, la ditta ...Intanto rush finale per il nuovo Dpcm di ottobre. E il Comitato tecnico Scientifico fornisce le prime indicazioni sulle nuove norme anti Covid (quarantena più breve, aumento delle precauzioni e più ...