“Non è vero…”. Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci, colpo di scena al GF Vip (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuovo capitolo sul particolare rapporto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Nelle ultime ore nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ i due si sono sicuramente riavvicinati, dopo un periodo non proprio positivo. Il giovane sembra che ormai si sia praticamente innamorato dell’ex moglie di Flavio Briatore, mentre lei nei giorni scorsi si è tirata indietro ammettendo anche che c’è qualcuno che la aspetta fuori dal reality show. E proprio questo è stato l’argomento di oggi. La Gregoraci ha ricevuto parecchi messaggi attraverso alcuni aerei che hanno sorvolato la casa del ‘GF Vip’. Nonostante questa confessione della donna, Pierpaolo non pare proprio molto convinto di tutta questa situazione. Nell’ultima puntata ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuovo capitolo sul particolare rapporto traed. Nelle ultime ore nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ i due si sono sicuramente riavvicinati, dopo un periodo non proprio positivo. Il giovane sembra che ormai si sia praticamente innamorato dell’ex moglie di Flavio Briatore, mentre lei nei giorni scorsi si è tirata indietro ammettendo anche che c’è qualcuno che la aspetta fuori dal reality show. E proprio questo è stato l’argomento di oggi. Laha ricevuto parecchi messaggi attraverso alcuni aerei che hanno sorvolato la casa del ‘GF Vip’. Nonostante questa confessione della donna,non pare proprio molto convinto di tutta questa situazione. Nell’ultima puntata ha ...

