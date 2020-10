Nina Moric registra Fabrizio Corona: “ti fracasso la testa e ti uccido” VIDEO (Di martedì 13 ottobre 2020) “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”. View this post on Instagram E questo e niente, difronte a quello che sento tutti … L'articolo Nina Moric registra Fabrizio Corona: “ti fracasso la testa e ti uccido” VIDEO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 13 ottobre 2020) “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti lae fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”. View this post on Instagram E questo e niente, difronte a quello che sento tutti … L'articolo: “tilae ti uccido”proviene da YesLife.it.

