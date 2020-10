Nba, nella “bolla” di Orlando (con zero casi) i Los Angeles Lakers vincono il loro 17esimo titolo. E LeBron James è l’Mvp delle Finals (Di lunedì 12 ottobre 2020) I Los Angeles Lakers vincono il loro 17esimo titolo Nba battendo i Miami Heat in gara-6 delle Finals. Partita senza storia (106-93) e record dei Boston Celtics eguagliato, a dieci anni dall’ultimo trionfo. Trascinatore dei gialloviola, il solito LeBron James che con la tripla doppia (28 punti, 14 rimbalzi e 10 assist) legittima il titolo di Mvp delle finali e festeggia il quarto anello conquistato nella sua carriera con 3 squadre diverse, dopo quelli vinti proprio a Miami e con i Cleveland Cavaliers. Il raggiungimento del titolo dopo 10 anni arriva al termine di una partita senza storia coi Lakers avanti 28-20 dopo il primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) I LosilNba battendo i Miami Heat in gara-6. Partita senza storia (106-93) e record dei Boston Celtics eguagliato, a dieci anni dall’ultimo trionfo. Trascinatore dei gialloviola, il solitoche con la tripla doppia (28 punti, 14 rimbalzi e 10 assist) legittima ildi Mvpfinali e festeggia il quarto anello conquistatosua carriera con 3 squadre diverse, dopo quelli vinti proprio a Miami e con i Cleveland Cavaliers. Il raggiungimento deldopo 10 anni arriva al termine di una partita senza storia coiavanti 28-20 dopo il primo ...

NBAItalia : ???????????? ???????????? ???????????? PER LA DICIASETTESIMA VOLTA NELLA LORO STORIA I @LAKERS SONO CAMPIONI NBA!!! #NBAFinals |… - alenar2203 : RT @TheBigs8893: Il ragazzo con più gare playoff giocate nella storia #nba #nbatipo #NBAPlayoffs #WholeNewGame #NBAFinals #LakeShow https… - Triplete12 : RT @fattoquotidiano: Nba, nella “bolla” di Orlando (con zero casi) i Los Angeles Lakers vincono il loro 17esimo titolo. E LeBron James è l’… - BeyondTrends20 : #Lakers campioni #NBa 2020. #DidYouKnow che con questo titolo i #Lakers vincono il titolo per la 17esima volta nell… - _smicera : RT @fattoquotidiano: Nba, nella “bolla” di Orlando (con zero casi) i Los Angeles Lakers vincono il loro 17esimo titolo. E LeBron James è l’… -