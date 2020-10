Myriam Catania contro la camera blu del GF Vip 5: ecco perché Tommaso Zorzi ha cambiato camera (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nelle ultime ore Myriam Catania si è lasciata andare ad alcune critiche su alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. La concorrente ha parlato in veranda insieme a Francesco Oppini e Pierpaolo Pretelli rispetto ai gruppetti che si stanno formando. Myriam ha notato che in casa ci sono due gruppi distinti e soprattutto rivali. Secondo l’attrice e doppiatrice questi gruppi si sono formati esattamente grazie alle due camere da letto, sono la camera arancione vs la camera blu. Nella stanza blu ci sarebbe un atteggiamento sbagliato e provocatorio secondo la Catania. In effetti, di questi gruppi si era già parlato, lo aveva accennato anche Maria Teresa Ruta nell’ultima puntata. GF Vip 5, Myriam ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nelle ultime oresi è lasciata andare ad alcune critiche su alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. La concorrente ha parlato in veranda insieme a Francesco Oppini e Pierpaolo Pretelli rispetto ai gruppetti che si stanno formando.ha notato che in casa ci sono due gruppi distinti e soprattutto rivali. Secondo l’attrice e doppiatrice questi gruppi si sono formati esattamente grazie alle due camere da letto, sono laarancione vs lablu. Nella stanza blu ci sarebbe un atteggiamento sbagliato e provocatorio secondo la. In effetti, di questi gruppi si era già parlato, lo aveva accennato anche Maria Teresa Ruta nell’ultima puntata. GF Vip 5,...

Emyli009 : RT @pavlsonn: -'Stefania la mia queen sei tu. Le tue sfuriate, il tuo sorriso e poi con la tua camminata me porti in paradiso' MYRIAM CATA… - lionessxs_ : RT @pavlsonn: -'Stefania la mia queen sei tu. Le tue sfuriate, il tuo sorriso e poi con la tua camminata me porti in paradiso' MYRIAM CATA… - pensierivforme : RT @pavlsonn: -'Stefania la mia queen sei tu. Le tue sfuriate, il tuo sorriso e poi con la tua camminata me porti in paradiso' MYRIAM CATA… - Giuh_h : Non io che mi commuovo... Myriam Catania un'anima meravigliosa?? #GFVIP - pavlsonn : -'Stefania la mia queen sei tu. Le tue sfuriate, il tuo sorriso e poi con la tua camminata me porti in paradiso' M… -