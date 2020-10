Mulan, Disney difende la scelta di girare in alcune località controverse: "Scene utili all'autenticità" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Disney ha difeso la scelta di girare alcune Scene di Mulan in una controversa zona della Cina dove sono stati violati i diritti umani. I vertici della Disney hanno difeso la scelta di girare alcune Scene di Mulan in un'area della Cinea in cui sono stati ignorati più volte i diritti umani. Sean Bailey, presidente della produzione dello studio, ha voluto replicare al politico britannico Iain Duncan Smith che aveva sollevato la questione. Nei titoli di coda di Mulan ci sono anche dei ringraziamenti ad alcune realtà governative situata a Xinjiang, una regione nel nord ovest della Cina, dove è tristemente avventuo un "genocidio ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 ottobre 2020)ha difeso ladidiin una controversa zona della Cina dove sono stati violati i diritti umani. I vertici dellahanno difeso ladidiin un'area della Cinea in cui sono stati ignorati più volte i diritti umani. Sean Bailey, presidente della produzione dello studio, ha voluto replicare al politico britannico Iain Duncan Smith che aveva sollevato la questione. Nei titoli di coda dici sono anche dei ringraziamenti adrealtà governative situata a Xinjiang, una regione nel nord ovest della Cina, dove è tristemente avventuo un "genocidio ...

