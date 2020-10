Maltempo, le strade di Posillipo come fiumi dopo un violento nubifragio. Decine di testimonianze video in rete: auto sott’acqua (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un violento nubifragio si è abbattuto su Napoli nella tarda serata di domenica. In alcune zone dell’area il Maltempo ha causato allagamenti ed esondazioni, soprattutto nella zona di Posillipo. Alcuni video postati in rete mostrano strade come fumi, si vedono auto e pullman in difficoltà in via Posillipo. La protezione civile aveva lanciato un’allerta meteo che resta in vigore anche per la giornata di lunedì. L'articolo Maltempo, le strade di Posillipo come fiumi dopo un violento nubifragio. Decine di testimonianze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Unsi è abbattuto su Napoli nella tarda serata di domenica. In alcune zone dell’area ilha causato allagamenti ed esondazioni, soprattutto nella zona di. Alcunipostati inmostranofumi, si vedonoe pullman in difficoltà in via. La protezione civile aveva lanciato un’allerta meteo che resta in vigore anche per la giornata di lunedì. L'articolo, lediundi...

A Napoli un nubifragio si è scaricato sulla città nella serata di domenica trasformando le strade in torrenti nella zona di Posillipo, con auto bloccate e abitanti ...

AOSTA. I giorni di maltempo e i disagi vissuti all'inizio di questo mese di ottobre hanno riportato alla mente la grande alluvione del 2000 del Nord Ovest, una tragedia mai dimenticata. In quell'ottob ...

