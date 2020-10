Lecce, donna si lancia dal terrazzo per scappare: era segregata (Di lunedì 12 ottobre 2020) Alla donna era vietato uscire di casa, dopo poco dall’inizio della convivenza con il nuovo compagno la richiesta di consegnare telefono e chiavi di casa. donna segregata (Facebook)Una vicenda assurda, che arriva da Lecce ,dove una donna 37enne, lanciatasi dalle scale di un terrazzo per scappare al suo aguzzino. Le scale del terrazzo, erano della casa in cui la donna nell’ultimo mese è stata tenuta praticamene segregata, vittima delle perverse intenzioni di quello che è ormai il suo ex compagno, un 46enne con precedenti penali e quindi già noto alle forze dell’ordine. Dopo la fuga la donna si è ritrovata in strada con ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Allaera vietato uscire di casa, dopo poco dall’inizio della convivenza con il nuovo compagno la richiesta di consegnare telefono e chiavi di casa.(Facebook)Una vicenda assurda, che arriva da,dove una37enne,tasi dalle scale di unperal suo aguzzino. Le scale del, erano della casa in cui lanell’ultimo mese è stata tenuta praticamene, vittima delle perverse intenzioni di quello che è ormai il suo ex compagno, un 46enne con precedenti penali e quindi già noto alle forze dell’ordine. Dopo la fuga lasi è ritrovata in strada con ...

