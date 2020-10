GORE-TEX per STONE ISLAND (Di lunedì 12 ottobre 2020) GORE-TEX e STONE ISLAND hanno nuovamente collaborato per realizzare un nuovo capo iconico per l'Autunno / Inverno 20, che ha ancora protagonista la tecnologia GORE-TEX combinata al design e know-how ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020)-TEX ehanno nuovamente collaborato per realizzare un nuovo capo iconico per l'Autunno / Inverno 20, che ha ancora protagonista la tecnologia-TEX combinata al design e know-how ...

Ultime Notizie dalla rete : GORE TEX GORE-TEX per STONE ISLAND Corriere dello Sport.it A Torino, per la prima volta al mondo, intervento in emergenza su valvola mitrale a cuore battente con corde in gore-tex

12 OTT - Per la prima volta al mondo nei giorni scorsi è stato effettuato un intervento in emergenza sulla valvola mitrale a cuore battente con la tecnica Neochord (con il posizionamento di corde in g ...

Intervento unico al mondo alle Molinette: i medici salvano la vita a un paziente cardiopatico

Paziente gravissimo. Il paziente, ricoverato in un ospedale periferico, è stato intubato in urgenza per un edema polmonare acuto causato dalla rottura di una corda della valvola ...

Per la prima volta al mondo nei giorni scorsi è stato effettuato un intervento in emergenza sulla valvola mitrale a cuore battente con la tecnica Neochord (con il posizionamento di corde in gore-tex). Il paziente, ricoverato in un ospedale periferico, è stato intubato in urgenza per un edema polmonare acuto causato dalla rottura di una corda della valvola