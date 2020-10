GF Vip | concorrenti furiosi con Franceska Pepe | “Sei un mostro”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) Nonostante sia uscita dalla Casa, al Grande Fratello Vipcontinua a far parlare di sé. La concorrente in studio viene invitata da Alfonso Signorini a salutare gli ex coinquilini, con i quali i rapporti sono sempre stati tesi. Ma anche in studio c’è chi la critica, ovvero Pupo: l’opinionista la attacca senza mezzi termini. Tutti controcontinua ad essere una protagonista del Grande Fratello Vip, nonostante sia stata eliminata dal televoto. La ragazza, con la sua personalità controversa, da molti giudicata vittima ma anche provocatrice, continua inevitabilmente a far parlare di sé. Sono tantissimi i gieffini nei quali non ha lasciato un bellissimo ricordo, da Myriam Catania e Matilde Brandi, ad Andrea ...