Gal Gadot sarà anche Cleopatra | regina d’Egitto

(Foto: Getty Images)Dici Cleopatra e l'immagine cinematografica che viene subito in mente è quella degli occhi viola di Elizabeth Taylor nel cult del 1963. Ora, però, un'altra interprete è pronta a succedere alla grande diva: secondo quanto riportato da Deadline sarà l'attrice israeliana Gal Gadot a vestire i sontuosi panni dell'ultima regina d'Egitto. Dopo Wonder Woman, dunque, interpreterà un'altra icona femminile, diretta da Patty Jenkins, già regista di Wonder Woman e dell'imminente Wonder Woman 1984. La sceneggiatura, poi, poterà la firma di Laeta Kalogridis (Alexander, Shutter Island e il più recente Alita: Battle Angel). A distribuire il film, dopo un'agguerrita battaglia per i diritti ...

