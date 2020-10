Firmato il Dpcm con le nuove norme | no a sport di contatto e gite di scuola

Leggi su agi

(Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - Dopo un confronto all'interno del governo e con le Regioni è arrivato il via libera al nuovodal premier Giuseppe Conte e dal ministro della Salute, Roberto Speranza. È quanto si apprende da fonti di governo. Scompare per ora qualsiasi misura legata allo stop alle feste private. "Ma come possiamo mandare le forze di polizia a casa delle persone?", si chiedeva oggi un ministro. Una parte del governo è contraria, alla fine ci dovrebbe essere solo una "forte raccomandazione" a limitare i party nelle abitazioni, a fare in modo che ad eventuali riunioni possano partecipare al massimo sei persone. E in ogni caso "se si ricevono persone non conviventi anche in casa bisogna usare la mascherina", la raccomandazione del premier Conte che esclude lockdown generalizzati ma alle Regioni e ai comuni ...