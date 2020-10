E’ Daniel Oren la “tempesta” d’Estate

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 13 ottobre 2020) di Olga Chieffi Il ritorno di Salerno alla musica live è stato affidato aalla testa della sua Orchestra Filarmonica Salernitana. Era il 12 luglio, e il pubblico in una ventosa serata all’Arena del mare rispose con entusiasmo al richiamo della grande Musica. Poi, il sold out delle serate in duomo, nell’incantevole cornice del quadriportico, con i grandi ospiti, il giovane violoncellista iraniano Kian Soltani, un talento di grana finissima, per il Concerto n.1 Hob. VIIb, in Do maggiore per violoncello e orchestra di Joseph Haydn, e il “Bonjour”, donatoci dal Guarneri del Gesù, di Vadim Repin, che ha elevato il suono del suo preziosissimo violino per il concerto in Sol maggiore, K. 216 di Wolfgang Amadeus Mozart, concedendo ben due bis alla platea, intonando il canto d’amore per Olga di Lenskij ...