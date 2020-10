Covid a Napoli | focolaio in una casa di riposo ai Colli Aminei | 48 positivi

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Undi-19 si è sviluppato all'interno della residenza per anziani dell'Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria, a, in via. Lo si apprende da...

petergomezblog : #Covid a Napoli, chiuse tutte le scuole per una settimana a San Gennaro Vesuviano. Il sindaco: “Troppi positivi” - ZZiliani : Da giorni illustra al mondo ciò che il calcio italiano deve fare, data l’emergenza Covid, a cominciare dal 3-0 a ta… - ZZiliani : E poi c’è lui, Gigi Buffon. Che la sera di Juve-Napoli del giallo-Covid va a zonzo per lo stadio senza mascherina,… - Witt_1980 : RT @MauroLisanti: Dott. Gaetano Autore, il medico morto DUE volte, a beneficio di media mainstream COVID. Regola n°1: i media mentono. SEM… - news24_napoli : Inter, positivi al Covid saliti a sei: Conte trema, ma Young era già a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli

Il Mattino

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso preoccupato per il Covid: Zielinski ed Elmas ancora positivi e non sa se potrà schierarli contro l’Atalanta A macchia di leopardo, il Covid si sta insinuando ...In una rsa di Napoli 48 pazienti sono risultati positivi al Coronavirus: la Asl è a lavoro per limitare il focolaio. Il Covid-19 sta nuovamente diffondendo il terrore nelle Rsa, strutture tra le più ...