Corsport: Inter costretta giocare con 6 positivi, rabbia se il Napoli avrà un trattamento diverso (Di lunedì 12 ottobre 2020) Inter costretta giocare con 6 positivi . È Young il sesto Interista positivo al Covid-19. Va ad aggiungersi a Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e il portiere Radu. Al momento, l’Inter deve giocare il derby. Ce ne vogliono dieci per evitare il match. Ecco cosa scrive il Corriere dello sport: Palpabile la rabbia per la situazione che si è creata, anche perché, a meno di raggiungere le dieci positività, la sfida con i cugini non sarà rinviata. Lo dice il protocollo adottato dalla Lega, che però, complice lo stop imposto dall’Asl partenopea al charter degli azzurri, non ha funzionato per il Napoli impegnato a Torino contro la Juventus domenica 4. Se ci saranno ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020)con 6. È Young il sestoista positivo al Covid-19. Va ad aggiungersi a Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e il portiere Radu. Al momento, l’deveil derby. Ce ne vogliono dieci per evitare il match. Ecco cosa scrive il Corriere dello sport: Palpabile laper la situazione che si è creata, anche perché, a meno di raggiungere le diecità, la sfida con i cugini non sarà rinviata. Lo dice il protocollo adottato dalla Lega, che però, complice lo stop imposto dall’Asl partenopea al charter degli azzurri, non ha funzionato per ilimpegnato a Torino contro la Juventus domenica 4. Se ci saranno ...

