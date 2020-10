Coronavirus | smentite alcune indiscrezioni sul nuovo Dpcm | “Non ci sarà una riduzione degli spettatori”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Fonti di governo smentiscono che ilriduca il limite del numero di spettatori di spettacoli dal vivo e al cinema. Nella bozza deldecreto, in possesso dell’Adnkronos, si legge tra i punti all’ordine del giorno anche “l’eventuale limitazione di partecipazione del pubblico agli eventi sportivi nonché agli spettacoli aperti al pubblico”. Sempre secondo la bozza verrebbero di fatto dimezzate le attuali disposizioni prevedendo un “numero massimo di 500 spettatori per spettacoli all’aperto e di 100 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”. Una stretta che viene però smentita da fonti del ministero dei Beni Culturali guidato da Dario Franceschini. “Nelsaranno confermati i limiti di 1000 persone ...