Coronavirus, ridotta la quarantena per gli asintomatici

quarantena asintomatici – «Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)». E' quanto si legge nella nuova Circolale del ministero della Salute.

