Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in Cina 6 casi in una città da 9 milioni di persone, scattano gli screening di massa (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono saliti a 37.404.289 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.075.848, mentre le guarigioni sono 25.999.714. In Giappone i casi hanno superato quota 90mila: la cifra comprende i 700 casi registrati sulla Diamond Princess, la nave da crociera ancorata nella baia di Yokohama nei primi mesi dell’anno. Secondo le autorità mediche nazionali, la somma complessiva dei decessi nel Paese ammonta a 1.643, con Tokyo che rimane la prefettura con il più alto numero di contagi (27.700). La Cina ha lanciato una massiccia campagna di screening nella metropoli di Qingdao (Tsingtao, 9 milioni di abitanti nella provincia di Shandong) dopo la scoperta di 6 casi di ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono saliti a 37.404.289 i contagi totali dinel: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.075.848, mentre le guarigioni sono 25.999.714. In Giappone ihanno superato quota 90mila: la cifra comprende i 700registrati sulla Diamond Princess, la nave da crociera ancorata nella baia di Yokohama nei primi mesi dell’anno. Secondo le autorità mediche nazionali, la somma complessiva dei decessi nel Paese ammonta a 1.643, con Tokyo che rimane la prefettura con il più alto numero di contagi (27.700). Laha lanciato una massiccia campagna dinella metropoli di Qingdao (Tsingtao, 9di abitanti nella provincia di Shandong) dopo la scoperta di 6di ...

fanpage : 'Jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina'. Arriva la precisazione del Viminale - fanpage : Di Maio: “Dire che l’Italia è ‘sotto dittatura sanitaria’ è da brividi” - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 5.456 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 26 morti #coronavirus - AndreaMarano11 : RT @fanpage: Sono 471 finora le persone multate per non aver rispettato le norme anti-Covid - robruvolo : RT @TgrSicilia: Ci sarebbe un fermo per l'omicidio di Sebastiano Greco a #Lentini. Sbarchi a raffica a #Lampedusa. Non si fermano i contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, in Italia 5.456 nuovi casi in 24 ore. Cts: un solo tampone negativo per essere guarito. Ultime news Fanpage.it “La Carta Regina batte la crisi e si espande in America”

nonostante la crisi del coronavirus. Sofidel produce tutti i tipi di carta per uso igienico (da bagno e da cucina), e se non si conosce granché il nome dell’azienda sono invece familiari i suoi ...

Covid: in calo numero nuovi casi, aumentano i dimessi/guariti

Roma, 11 ott 17:09 - (Agenzia Nova) - Diminuisce il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 5.456 nuovi casi contro i 5.724 di ieri, per un totale di ...

nonostante la crisi del coronavirus. Sofidel produce tutti i tipi di carta per uso igienico (da bagno e da cucina), e se non si conosce granché il nome dell’azienda sono invece familiari i suoi ...Roma, 11 ott 17:09 - (Agenzia Nova) - Diminuisce il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 5.456 nuovi casi contro i 5.724 di ieri, per un totale di ...