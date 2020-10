Coronavirus | il plauso di Silvestri | “Da CTS e Governo una decisione saggia e tempestiva | 3 importanti conseguenze pratiche”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020) “Un bel passo avanti“: Guido, virologo alla Emory University di Atlanta, commenta così le decisioni del Comitato tecnico-scientifico. “Apprendiamo con grande piacere che su consiglio dei colleghi del CTS il nuovo DPCM delConte ha incorporato alcuni punti su cui il gruppo delle Pillole di Ottimismo ha condotto una rumorosa battaglia in queste ultime settimane. I nuovi provvedimenti sono:-Abolizione della regola del “doppio tampone negativo” necessario per finire la quarantena (che ora si riduce ad un solo tampone negativo)-Durata massima dell’isolamento a 21 giorni anche in caso di tampone che rimane positivo-Quarantena fiduciaria dei contatti che scende da 14 a 10 giorni-Estensione dei test rapidiBene, molto bene, e complimenti sinceri a CTS eper una ...