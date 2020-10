Con o senza mascherina? Coronavirus. Passeggiate, jogging e bici: quando è obbligatorio indossarla (Di lunedì 12 ottobre 2020) È esentato dall’obbligo di indossare la mascherina all’aperto solo chi fa sport, mentre chi svolge ”attività motoria”, come ad esempio passeggiando, dovrà indossarla. La precisazione è contenuta in una circolare del capo di Gabinetto Bruno Frattasi, inviata ai prefetti, che fornisce alcuni chiarimenti in merito ai profili più strettamente legati ai controlli amministrativi sulla corretta applicazione del quadro regolatorio statale e regionale. Sulla disposizione che introduce l’obbligo dell’uso all’aperto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la circolare precisa che, tra i soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione.



Padova, senza grandi eventi, ma con i giochi di luce su palazzi e monumenti: «Sarà un Natale magico» Il Mattino di Padova Brexit e Next Generation EU, il nuovo volto dell'Europa

Secondo Pictet Asset Management il 2020 sarà sicuramente un anno da ricordare, segnato non solo da una delle più gravi epidemie nella storia dell’umanità, ma anche da una radicale trasformazione dell’ ...

Bene ‘Pillola 5 giorni dopo’ senza ricetta per minorenni. Ora si investa di più su educazione e formazione alla sessualità

l’Agenzia Italiana del Farmaco ha deliberato che la cosiddetta pillola dei 5 giorni dopo può essere somministrata nelle farmacie anche alle minorenni senza bisogno di ricetta medica. Si tratta di una ...

