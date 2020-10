Azzolina: “Le scuole non chiuderanno. Sono luoghi sicuri” (Di lunedì 12 ottobre 2020) La ministra Azzolina è stata categorica, non esiste possibilità riguardo l’attuazione di restrizioni nelle scuole. “Non c’è alcuna ipotesi di provvedimenti restrittivi per le scuole. Il Governo non ne ha affatto discusso“, ha scritto su Facebook la ministra. “E sarebbe strano il contrario“. Secondo la ministra, infatti, le scuole Sono luoghi molto più sicuri di altri, poiché i controlli, stringenti, renderebbero difficili i contagi. E prosegue: “studenti, studentesse e personale stanno rispettando con grande senso di responsabilità“. La ministra dice, poi, che il governo è al lavoro sui test rapidi nelle scuole ed invita le famiglie a monitorare le ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) La ministraè stata categorica, non esiste possibilità riguardo l’attuazione di restrizioni nelle. “Non c’è alcuna ipotesi di provvedimenti restrittivi per le. Il Governo non ne ha affatto discusso“, ha scritto su Facebook la ministra. “E sarebbe strano il contrario“. Secondo la ministra, infatti, lemolto più sicuri di altri, poiché i controlli, stringenti, renderebbero difficili i contagi. E prosegue: “studenti, studentesse e personale stanno rispettando con grande senso di responsabilità“. La ministra dice, poi, che il governo è al lavoro sui test rapidi nelleed invita le famiglie a monitorare le ...

