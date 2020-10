Arriva «Noi», la versione italiana di This is Us. Lino Guanciale a DM: «Progetto bellissimo» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lino Guanciale Cattleya sta preparando per Rai Fiction la versione nostrana di This is Us, il cui titolo dovrebbe essere semplicemente Noi. E per il protagonista principale ha pensato ad un attore che è ormai uno dei volti simbolo della serialità italiana, Lino Guanciale, che dovrebbe presto diventare il Jack Pearson del Belpaese. Impegnato in una prova costumi per la nuova serie Sopravvissuti – mentre presto sarà in video con Il Commissario Ricciardi – l’attore di Avezzano, da noi raggiunto telefonicamente, non si è voluto sbilanciare sui dettagli di questo nuovo Progetto, del quale, però, è evidentemente entusiasta. “Il Progetto è ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 ottobre 2020)Cattleya sta preparando per Rai Fiction lanostrana diis Us, il cui titolo dovrebbe essere semplicemente Noi. E per il protagonista principale ha pensato ad un attore che è ormai uno dei volti simbolo della serialità, che dovrebbe presto diventare il Jack Pearson del Belpaese. Impegnato in una prova costumi per la nuova serie Sopravvissuti – mentre presto sarà in video con Il Commissario Ricciardi – l’attore di Avezzano, da noi raggiunto telefonicamente, non si è voluto sbilanciare sui dettagli di questo nuovo, del quale, però, è evidentemente entusiasta. “Ilè ...

teatrolafenice : ?? Arriva oggi sul nostro canale You Tube l'Associazione Culturale Musica con le Ali, presieduta da Carlo Hruby e ch… - CalaminiciM : RT @PaolaLL7: @CalaminiciM @CPsrl ?? Allora sei figlia di Maria ... adesso arriva a tutti noi una querela del #Codacons ?????? - giudicantarella : RT @alessandranina0: Bandar-log fidato amico di noi baroni rampanti arriva nel catalogo punti Esselunga?????????? @LinoGuanciale #linoguanciale… - alessandranina0 : Bandar-log fidato amico di noi baroni rampanti arriva nel catalogo punti Esselunga?????????? @LinoGuanciale… - EnfantProdige : RT @davidemaggio: Arriva «Noi», la versione italiana di This is Us. Lino Guanciale a DM: «Progetto bellissimo» -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Noi LUTTI - Tre persone che hanno dato tanto alla città non sono più tra noi Porta di Mare Ciclovie urbane, arrivano i fondi per circa 137 milioni di euro

Le risorse sono destinate alla progettazione e realizzazione da parte di città metropolitane, comuni capoluogo di città metropolitana, comuni capoluogo di regione o di provincia, comuni con ...

Arriva «Noi», la versione italiana di This is Us. Lino Guanciale a DM: «Progetto bellissimo»

Cattleya sta preparando per Rai Fiction la versione nostrana di This is Us, il cui titolo dovrebbe essere semplicemente Noi. E per il protagonista principale ha pensato ad un attore che è ormai uno ...

Le risorse sono destinate alla progettazione e realizzazione da parte di città metropolitane, comuni capoluogo di città metropolitana, comuni capoluogo di regione o di provincia, comuni con ...Cattleya sta preparando per Rai Fiction la versione nostrana di This is Us, il cui titolo dovrebbe essere semplicemente Noi. E per il protagonista principale ha pensato ad un attore che è ormai uno ...