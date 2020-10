The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ha la possibilità di vendere oltre 40 milioni di copie secondo Michael Pachter (Di domenica 11 ottobre 2020) Il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è ancora un mistero per tutti noi: ad eccezione del primo e unico teaser trailer, non sappiamo praticamente nulla della nuova avventura di Link.Nonostante questo, una cosa possiamo darla per scontata: quando uscirà, sarà un successo di vendite. Anche il noto analista di Wedbush, Michael Pachter è della stessa opinione, ma lui ha deciso di spingersi oltre, ipotizzando perfino alcuni numeri di vendita."Penso che venderà molto più del predecessore. Una base installata più ampia e inoltre, ricordiamolo, le IP system-seller che da sole vendono le console Nintendo sono Zelda, Mario Kart e Smash Bros. Quante console Switch saranno sul mercato ... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 ottobre 2020) Il sequel di Theofof theè ancora un mistero per tutti noi: ad eccezione del primo e unico teaser trailer, non sappiamo praticamente nulla della nuova avventura di Link.Nonostante questo, una cosa possiamo darla per scontata: quando uscirà, sarà un successo di vendite. Anche il noto analista di Wedbush,è della stessa opinione, ma lui ha deciso di spingersi, ipotizzando perfino alcuni numeri di vendita."Penso che venderà molto più del predecessore. Una base installata più ampia e in, ricordiamolo, le IP system-seller che da sole vendono le console Nintendo sono, Mario Kart e Smash Bros. Quante console Switch saranno sul mercato ...

Eurogamer_it : #TheLegendOfZelda #BreathOfTheWild2 ha la possibilità di vendere oltre 40 milioni di copie secondo Michael Pachter. - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #7: The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch editore Nintend… - JuanTon5oup : The Legend Giancarlo Esposito - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #9: The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch editore Nintend… - inyourcardigan_ : ho iniziato a leggere the legend of korra turf wars E LO ADORO KORRASAMI SUPREMACY -

Ultime Notizie dalla rete : The Legend The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 potrebbe vendere 40 milioni di copie Multiplayer.it Pioggia di riconoscimenti al 17° Monte-Carlo Film Festival de la Comédie

Pioggia di riconoscimenti ieri sera alla 17° edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, la prestigiosa rassegna internazionale dedicata alla commedia, ideata e diretta da Ezio Greggio. I pr ...

Chrissy Teigen e le altre oltre il tabu dell'aborto spontaneo: «Bisogna parlarne»

Di recente la modella ha gridato al mondo, via Instagram, il dolore per la perdita del figlio che aspettava da John Legend. Ma negli ultimi anni altre famose, da Michelle Obama a Gwyneth Paltrow, si s ...

Pioggia di riconoscimenti ieri sera alla 17° edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, la prestigiosa rassegna internazionale dedicata alla commedia, ideata e diretta da Ezio Greggio. I pr ...Di recente la modella ha gridato al mondo, via Instagram, il dolore per la perdita del figlio che aspettava da John Legend. Ma negli ultimi anni altre famose, da Michelle Obama a Gwyneth Paltrow, si s ...