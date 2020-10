Piano di Sorrento, l’appello del sindaco: “Stop alle scuole” (Di domenica 11 ottobre 2020) Piano di Sorrento, l’appello del sindaco Vincenzo Iaccarino di fronte all’aumento di positività al Covid-19 che coinvolgono anche bambini piccoli Dati alla mano, la Campania è una delle regioni più a rischio contagio da Covid-19. Per questo Vincenzo Iaccarino, sindaco di Piano di Sorrento ha rivolto un appello direttamente ai genitori degli alunni che frequentano … L'articolo Piano di Sorrento, l’appello del sindaco: “Stop alle scuole” proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 11 ottobre 2020)di, l’appello delVincenzo Iaccarino di fronte all’aumento di positività al Covid-19 che coinvolgono anche bambini piccoli Dati alla mano, la Campania è una delle regioni più a rischio contagio da Covid-19. Per questo Vincenzo Iaccarino,didiha rivolto un appello direttamente ai genitori degli alunni che frequentano … L'articolodi, l’appello del: “Stopscuole” proviene da .

PupiaTv : Piano di Sorrento, sindaco propone stop scuole per un mese - - life_napoli : De Magistris non è medico come il Sindaco di Piano di Sorrento ma è stato Magistrato ed ha una responsabilità molto… - FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Covid a Piano di Sorrento, il sindaco: «Scuole chiuse per un mese» - _GNapolitano : RT @mattinodinapoli: Covid a Piano di Sorrento, il sindaco: «Scuole chiuse per un mese» -

Ultime Notizie dalla rete : Piano Sorrento Covid a Piano di Sorrento, il sindaco: «Scuole chiuse per un mese» Il Mattino Sindaco Piano di Sorrento propone, stop scuole per un mese

Ha lanciato un appello dalla sua pagina facebook il sindaco di Piano di Sorrento (Napoli), Vincenzo Iaccarino, una riflessione con i genitori di alunni suoi concittadini, in cui analizzando la situazi ...

Piano di Sorrento, sindaco valuta stop scuole per un mese

Ha lanciato un appello dalla sua pagina Facebook il sindaco di Piano di Sorrento (Napoli), Vincenzo Iaccarino, una riflessione ...

Ha lanciato un appello dalla sua pagina facebook il sindaco di Piano di Sorrento (Napoli), Vincenzo Iaccarino, una riflessione con i genitori di alunni suoi concittadini, in cui analizzando la situazi ...Ha lanciato un appello dalla sua pagina Facebook il sindaco di Piano di Sorrento (Napoli), Vincenzo Iaccarino, una riflessione ...