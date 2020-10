Nuovo treno Caravaggio al via Viaggerà da Bergamo a Porta Garibaldi (Di domenica 11 ottobre 2020) Da lunedì 12 ottobre il Nuovo treno Caravaggio entrerà per la prima volta in servizio sulla linea Milano Porta Garibaldi-Pioltello-Bergamo, su cui effettuerà quattro corse nell’orario di punta della mattina e della sera. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 11 ottobre 2020) Da lunedì 12 ottobre ilentrerà per la prima volta in servizio sulla linea Milano-Pioltello-, su cui effettuerà quattro corse nell’orario di punta della mattina e della sera.

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo treno Trasporti: nuovo treno Caravaggio su linea Milano-Bergamo - Lombardia Agenzia ANSA F1 | Gran Premio di Eifel: l’analisi delle qualifiche

Dopo aver speso la giornata del venerdì ai box a causa della nebbia, la Formula 1 è potuta finalmente tornare in azione sul circuito del Nürburgring, assistendo all’ennesima prima fila targata Mercede ...

Arriva nuovo dpcm, stretta su movida e sport

Il prossimo dpcm potrebbe arrivare già lunedì 12 ottobre. Con una nuova stretta per provare a contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Restrizioni sono attese per le feste private (anche quel ...

