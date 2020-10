Nuovo Dpcm, no a calcetto e cene in casa, locali chiusi alle 24: Conte prepara la stretta (Di domenica 11 ottobre 2020) Roma, 11 ott – Tre ore di vertice a Palazzo Chigi ieri sera per il premier Giuseppe Conte che, assieme ai capi delegazione, ha voluto mettere a punto le ulteriori regole anti contagio da coronavirus da inserire nel Nuovo Dpcm. Alla riunione presenti anche il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Il Nuovo Dpcm potrebbe essere firmato già lunedì ed imporrebbe nuove severe regole sulla vita sociale degli italiani: il Comitato tecnico scientifico è stato convocato d’urgenza per le 15 di oggi. Dpcm, le indiscrezioni trapelate ieri Le novità più rilevanti riguardano sicuramente il divieto sulle feste private (con i banchetti di matrimonio limitati a 30 persone), chiusura imposta ai bar e ristoranti a mezzanotte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 11 ottobre 2020) Roma, 11 ott – Tre ore di vertice a Palazzo Chigi ieri sera per il premier Giuseppeche, assieme ai capi delegazione, ha voluto mettere a punto le ulteriori regole anti contagio da coronavirus da inserire nel. Alla riunione presenti anche il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Ilpotrebbe essere firmato già lunedì ed imporrebbe nuove severe regole sulla vita sociale degli italiani: il Comitato tecnico scientifico è stato convocato d’urgenza per le 15 di oggi., le indiscrezioni trapelate ieri Le novità più rilevanti riguardano sicuramente il divieto sulle feste private (con i banchetti di matrimonio limitati a 30 persone), chiusura imposta ai bar e ristoranti a mezzanotte ...

Corriere : Covid, con il nuovo Dpcm sarà vietato sostare in piedi fuori da bar, ristoranti e locali - Corriere : Covid, Speranza convoca d'urgenza il Comitato tecnico scientifico - fanpage : Convocato per domani, domenica 11 ottobre, un Comitato Tecnico Scientifico d’urgenza per decidere le misure da inse… - IlPrimatoN : Banchetti matrimoniali limitati a 30 persone, più controlli sui mezzi pubblici e, ovviamente, più spazio allo smart… - wesofjne : RT @ultimenotizie: Alcune delle misure per il nuovo #Dpcm: - no alle feste e ai party privati con più di 10 persone - smart working - vieta… -