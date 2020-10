Nations League, le formazioni ufficiali di Inghilterra-Belgio (Di domenica 11 ottobre 2020) Big match nel gruppo 2 del Girone A in Nations League. Alle ore 18:00 andrà in scena Inghilterra-Belgio, in programma a Wembley. Queste le scelte dei due allenatori: Inghilterra (3-5-2): Pickford; Walker, Maguire, Dier; Alexander-Arnold, Mount, Rice, Henderson, Trippier; Calvert-Lewin, Rashford. Belgio (4-3-3): Mignolet; Meunier, Alderweireld, Denayer, Boyata; Castagne, Witsel, Tielemans; De Bruyne, Lukaku, Carrasco. Foto: twitter Belgio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 ottobre 2020) Big match nel gruppo 2 del Girone A in. Alle ore 18:00 andrà in scena, in programma a Wembley. Queste le scelte dei due allenatori:(3-5-2): Pickford; Walker, Maguire, Dier; Alexander-Arnold, Mount, Rice, Henderson, Trippier; Calvert-Lewin, Rashford.(4-3-3): Mignolet; Meunier, Alderweireld, Denayer, Boyata; Castagne, Witsel, Tielemans; De Bruyne, Lukaku, Carrasco. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

