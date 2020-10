Juventus: ansia per Dybala, ancora out con l’Argentina (Di domenica 11 ottobre 2020) ancora fuori. Paulo Dybala non scenderà in campo per la sfida tra Argentina e Bolivia. La partita, valida per le qualificazioni al Mondiale del 2022, si svolgerà martedì in terra sudamericana ma sarà privata di una delle sue stelle argentine. La Joya aveva già dovuto fare i conti con alcuni problemi intestinali, i quali hanno fatto saltare al classe ’93 anche la partita contro l’Ecuador di pochi giorni fa. Nonostante sembrasse un’inezia facilmente risolvibile, questa grana avrebbe debilitato fortemente l’integrità fisica dell’ex Palermo, già provato per via del recente recupero da un lungo infortunio. I supporter della Juventus dunque potrebbero nuovamente dover pazientare per rivedere in campo la stella albiceleste, la quale appare quindi in dubbio per la ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 11 ottobre 2020)fuori. Paulonon scenderà in campo per la sfida tra Argentina e Bolivia. La partita, valida per le qualificazioni al Mondiale del 2022, si svolgerà martedì in terra sudamericana ma sarà privata di una delle sue stelle argentine. La Joya aveva già dovuto fare i conti con alcuni problemi intestinali, i quali hanno fatto saltare al classe ’93 anche la partita contro l’Ecuador di pochi giorni fa. Nonostante sembrasse un’inezia facilmente risolvibile, questa grana avrebbe debilitato fortemente l’integrità fisica dell’ex Palermo, già provato per via del recente recupero da un lungo infortunio. I supporter delladunque potrebbero nuovamente dover pazientare per rivedere in campo la stella albiceleste, la quale appare quindi in dubbio per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ansia Juventus: ansia per Dybala, ancora out con l’Argentina TuttoJuve24.it Dybala non va in Bolivia: Juventus in ansia. I dettagli

Questo il comunicato pubblicato dalla Federazione argentina sulle condizioni di Paulo Dybala, giudicato non idoneo per lo svolgimento dell'attività sportiva: "Paulo Dybala non viaggerà con la ...

Juve-Napoli, Marchisio: “Il Napoli aveva giocato col focolaio più grande della Serie A”

Nell’attesa del verdetto del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli, quanto accaduto domenica scorsa fa ancora discutere ...

Nell'attesa del verdetto del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli, quanto accaduto domenica scorsa fa ancora discutere ...