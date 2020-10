In Campania arriva l’inverno: da stasera nubifragi, neve e temperature in picchiata (Di domenica 11 ottobre 2020) Il maltempo che ha già fatto la sua comparsa nel Nord Italia con forti venti di Bora a Trieste e neve sulle cime delle Alpi, si estenderà nelle prossime ore in tutta la Penisola. “Dopo la breve fase di tempo stabile, caratterizzata anche da temperature nella media o leggermente sopra, una perturbazione nord-atlantica oggi sarà responsabile di condizioni di maltempo su gran parte del Centro-Nord e in Campania. – spiega ‘iconameteo.it‘ – Dalla fine della giornata il tempo peggiorerà in modo sensibile anche in Sicilia e, nella notte, nel resto del Sud”. Sulle Alpi orientali nevicherà abbondantemente anche sotto i 1500 metri. Domani il tempo migliorerà al Nord e resterà molto instabile al Centro-Sud. Questa perturbazione sarà accompagnata da un ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 ottobre 2020) Il maltempo che ha già fatto la sua comparsa nel Nord Italia con forti venti di Bora a Trieste esulle cime delle Alpi, si estenderà nelle prossime ore in tutta la Penisola. “Dopo la breve fase di tempo stabile, caratterizzata anche danella media o leggermente sopra, una perturbazione nord-atlantica oggi sarà responsabile di condizioni di maltempo su gran parte del Centro-Nord e in. – spiega ‘iconameteo.it‘ – Dalla fine della giornata il tempo peggiorerà in modo sensibile anche in Sicilia e, nella notte, nel resto del Sud”. Sulle Alpi orientali nevicherà abbondantemente anche sotto i 1500 metri. Domani il tempo migliorerà al Nord e resterà molto instabile al Centro-Sud. Questa perturbazione sarà accompagnata da un ...

