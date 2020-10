Highlights e gol Croazia-Svezia 2-1 | Nations League 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 11 ottobre 2020) Ildelle azioni salienti relative all’incontro tra, valido per la terza giornata della UEFA. I croati hanno spezzato il record negativo di due sconfitte consecutive, grazie alle firme decisive di Vlasic e Kramaric per il 2-1 finale, mentre gli svedesi non sono riusciti a risalire dal baratro dei due insuccessi precedentemente constatati. Di seguito gliintegrali del match. PRIMO GOL (VLASIC) SECONDO GOL (BERG) TERZO GOL (KRAMARIC)

RaiSport : GOL #ITALIA!! Grande giocata di #ElShaarawy che porta l'#Italia sul 3-0 al 30'!! Tutti i gol, gli highlights e le… - CorriereUmbria : Mantova-Perugia 5-1: clamoroso ko dei biancorossi. Gol e highlights - cippiriddu : Per curiosità sono andato a rivedermi gli highlights. Handanovic prese gol stando fermo su tiro di El Shaarawy. ?????? - SilvioChiapusso : RT @CalcioRepublic: #Colombia 'nerazzurra' abbatte il Venezuela: #Zapata e #Muriel in gol ?? - zazoomblog : Highlights e gol Spagna-Svizzera 1-0: Nations League 2020-2021 (VIDEO) - #Highlights #Spagna-Svizzera #Nations -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Generation Sport

L’attaccante dell’Avellino, Giuseppe Fella, ha parlato a “Prima Tivvù” dopo la vittoria contro il Palermo. Ecco le sue parole: «Sono felicissimo dell’esordio, la dedica del gol è per mia moglie, che h ...Gli highlights e i gol di Palermo-Avellino 0-2, match valido per la quarta giornata del girone C di Serie C 2020/2021 (VIDEO) ...