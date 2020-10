GP Eifel 2020: Bottas si ritira per problemi sulla Mercedes (Di domenica 11 ottobre 2020) problemi alla Mercedes e clamoroso colpo di scena al 19° giro del Gran Premio dell’Eifel. Arriva un doloroso ritiro per Valtteri Bottas che abbandona la gara del Nurburgring a causa di alcuni problemi all’ibrido dopo un eloquente team radio: “No power“. Niente da fare per il pole-man. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020)allae clamoroso colpo di scena al 19° giro del Gran Premio dell’. Arriva un doloroso ritiro per Valtteriche abbandona la gara del Nurburgring a causa di alcuniall’ibrido dopo un eloquente team radio: “No power“. Niente da fare per il pole-man.

