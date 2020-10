Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip smentisce la storia con Mr. Rain (Di domenica 11 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci dal Grande Fratello Vip smentisce la storia con il rapper Mr. Rain. La bella calabrese è chiusa all’interno della casa di Cinecittà da più di venti giorni. Sarebbero potuti essere di più, ma per motivi personali, come sappiamo, non ha potuto fare il suo ingresso durante la messa in onda della prima puntata. Fin da subito, la conduttrice, si è rivelata tra le protagoniste di questa quinta edizione del Reality Show. Prima il botta e risposta con l’ex marito Flavio Briatore, conclusosi con una lettera scritta da parte dell’imprenditore, molto apprezzata dalla showgirl. Poi, il presunto flirt al GF Vip 5 con Pierpaolo Pretelli e in ultimo, non per importanza, l’indiscrezione che la vedrebbe ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 11 ottobre 2020)dalViplacon il rapper Mr.. La bella calabrese è chiusa all’interno della casa di Cinecittà da più di venti giorni. Sarebbero potuti essere di più, ma per motivi personali, come sappiamo, non ha potuto fare il suo ingresso durante la messa in onda della prima puntata. Fin da subito, la conduttrice, si è rivelata tra le protagoniste di questa quinta edizione del Reality Show. Prima il botta e risposta con l’ex marito Flavio Briatore, conclusosi con una lettera scritta da parte dell’imprenditore, molto apprezzata dalla showgirl. Poi, il presunto flirt al GF Vip 5 con Pierpaolo Pretelli e in ultimo, non per importanza, l’indiscrezione che la vedrebbe ...

