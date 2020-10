Donald Trump non è più contagioso. Lo conferma il suo medico, Sean Conley (Di domenica 11 ottobre 2020) “Donald Trump non è più contagioso“. Così afferma il medico di Donald Trump, Sean Conley. Dopo dieci giorni, infatti, il presidente è “senza febbre da 24 ore e con tutti i sintomi migliorati. I test dimostrano che non ci sono più prove che il virus si sta attivamente riproducendo. I test hanno inoltre dimostrato una diminuzione della carica virale“. Su parere del medico, dunque, l’isolamento può essere interrotto in totale sicurezza, poiché non vi è più rischio di trasmissione ad altri. Il comunicato è la prima informazione ufficiale sullo stato di salute del presidente Trump, dopo la sua ultima apparizione di ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 11 ottobre 2020) “non è più“. Così afferma ildi. Dopo dieci giorni, infatti, il presidente è “senza febbre da 24 ore e con tutti i sintomi migliorati. I test dimostrano che non ci sono più prove che il virus si sta attivamente riproducendo. I test hanno inoltre dimostrato una diminuzione della carica virale“. Su parere del, dunque, l’isolamento può essere interrotto in totale sicurezza, poiché non vi è più rischio di trasmissione ad altri. Il comunicato è la prima informazione ufficiale sullo stato di salute del presidente, dopo la sua ultima apparizione di ...

