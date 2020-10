Covid | il virus circola in famiglia | colpito 1 italiano su 10

fattoquotidiano : Covid, Lamorgese: “Esercenti bar e ristoranti siano responsabili, ieri a Milano ho visto tavoli troppo vicini. Migr… - NicolaPorro : La #Svizzera è esente da #terrorismo mediatico sul #virus. @editoreruggeri ne ha tratto 4?? sintesi interessanti ???… - Mov5Stelle : Immuni ha superato gli 8 milioni di download!?? L’app anticontagio, che avverte gli utenti di eventuali contatti co… - BeltramoPaolo : RT @CalaminiciM: “ non posso più essere contagiato e non posso trasmetterlo . Davvero una bella notizia .Ora sono immune dal covid , forse… - sandropascucci_ : *****IL COVID E' UN VIRUS POLITICO, UTILE AL COLPO DI STATO parte I***** -

Ultime Notizie dalla rete : Covid virus

Per contenere la diffusione del virus Covid-19, il Comando Polizia Municipale, pur completamente operativo, resterà chiuso al pubblico tranne che per la ...Il leader della Lega Salvini: «Bisogna dare soldi veri alle aziende, agli imprenditori e ai lavoratori, come fanno tanti paesi al mondo. L’Italia non l’ha fatto» ...