Atei in cattedra | vinto il ricorso sull’ora di religione Chi non segue la lezione ha diritto di svolgere un’attività alternativa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 11 ottobre 2020) Glihanno sconfitto il Ministero dell’istruzione. Al momento dell’iscrizione a scuola d’ora in poi gli studenti che non intendono seguire le lezioni dicattolica avrannoa scegliere subito un’altra attività da, che dovrà immediatamente essere garantita loro dai vari istituti. Il Tar del Lazio ha accolto ildell’Unione deglie degli agnostici razionalisti, l’Uaar, e annullato la circolare ministeriale che prevedeva per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento dellacattolica di specificare le attività alternative dain un modulo consegnato loro all’inizio di ogni anno scolastico anziché al momento ...