Vittoria Schisano | “Stavo con Cecchi Paone quando ero Giuseppe”

Vittoria Schisano, attrice transgender, ha raccontato che quando non aveva ancora compiuto la transizione aveva una relazione con Cecchi Paone. Vittoria Schisano, nata a Pomigliano d'Arco l'11 novembre 1983, è un'attrice transgender italiana. Il suo percorso di transizione da "Giuseppe" a Vittoria è iniziato nel 2011 e si è concluso qualche anno dopo a Barcellona

Nata con il nome di Giuseppe, Vittoria Schisano ha affrontato un lungo percorso prima di diventare quella che è oggi.