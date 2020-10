Verissimo, Lorella Cuccarini rompe il silenzio: la verità sulla polemica nata in Rai (Di sabato 10 ottobre 2020) Lorella Cuccarini, dopo un lungo periodo di silenzio, ha parlato delle polemiche che si sono scatenate a causa della fine della sua esperienza a La Vita in Diritta, al fianco del giornalista Alberto Matano. La ballerina e conduttrice ha deciso di rivelare tutti i dettagli in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Verissimo, che andrà in onda questo pomeriggio, sabato 10 ottobre, alle ore 16 su Canale 5. Lorella Cuccarini rompe il silenzio Lorella Cuccarini ha deciso di rompere il silenzio e rivelare tutti i dettagli che si celano dietro al suo addio a La Vita in Diretta. Intervistata da Silvia Toffanin, l’ex conduttrice de La Vita in Diretta ha ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 ottobre 2020), dopo un lungo periodo di, ha parlato delle polemiche che si sono scatenate a causa della fine della sua esperienza a La Vita in Diritta, al fianco del giornalista Alberto Matano. La ballerina e conduttrice ha deciso di rivelare tutti i dettagli in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di, che andrà in onda questo pomeriggio, sabato 10 ottobre, alle ore 16 su Canale 5.ilha deciso dire ile rivelare tutti i dettagli che si celano dietro al suo addio a La Vita in Diretta. Intervistata da Silvia Toffanin, l’ex conduttrice de La Vita in Diretta ha ...

