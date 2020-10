‘Uomini e Donne’, Beatrice Buonocore racconta cosa l’ha colpita di più di Davide Donadei. E a proposito delle altre corteggiatrici dà una risposta che stupisce (Di sabato 10 ottobre 2020) Tra le corteggiatrici di Uomini e Donne che hanno maggiormente colpito Davide Donadei c’è sicuramente Beatrice Buonocore, giovane studentessa che con la sua timidezza e semplicità sembra esser riuscita a smuovere qualcosa nel cuore del bel tronista. Alle pagine di Uomini e Donne magazine, Beatrice ha raccontato come sta vivendo questa esperienza e cosa le piace di più di Davide: È un’esperienza strana, perché mi trovo in un contesto nuovo che, per certi versi, mi fa sentire spaesata. È strano conoscere un ragazzo avendo gli occhi di tutti puntati addosso, pronti per guardarti e giudicare il tuo modo di fare o di porti. Vivo emozioni altalenanti. Nella vita di tutti ... Leggi su isaechia (Di sabato 10 ottobre 2020) Tra ledi Uomini e Donne che hanno maggiormente colpitoc’è sicuramente, giovane studentessa che con la sua timidezza e semplicità sembra esser riuscita a smuovere qualnel cuore del bel tronista. Alle pagine di Uomini e Donne magazine,hato come sta vivendo questa esperienza ele piace di più di: È un’esperienza strana, perché mi trovo in un contesto nuovo che, per certi versi, mi fa sentire spaesata. È strano conoscere un ragazzo avendo gli occhi di tutti puntati addosso, pronti per guardarti e giudicare il tuo modo di fare o di porti. Vivo emozioni altalenanti. Nella vita di tutti ...

