Tu Si Que Vales 2020: Elisa Tauro (video e gallery) (Di domenica 11 ottobre 2020) La quinta puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 10 ottobre 2020, ha mostrato anche l’esibizione di Elisa Tauro, un’acrobata che ha portato sul palco del programma un numero che univa altalena sospesa ed elastico. Molta grinta ed evoluzioni difficili. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Un’esibizione promossa sia dalla giuria che dal pubblico. A seguire le immagini e il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Elisa Tauro nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera. ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 11 ottobre 2020) La quinta puntata di Tu Si Quedi stasera, 10 ottobre, ha mostrato anche l’esibizione di, un’acrobata che ha portato sul palco del programma un numero che univa altalena sospesa ed elastico. Molta grinta ed evoluzioni difficili. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Un’esibizione promossa sia dalla giuria che dal pubblico. A seguire le immagini e ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Quedi stasera. ...

inutile_canzone : RT @vickythebug: ma quindi quando sarà ospite a tu sì que vales Gaia? Settimana prossima? - _aboutaurora : “Don’t stop me now” a Tu si que vales mi fa pensare solo ad #Amici19. - menrvasavren : RT @rathielhelder: guardo tu si que vales e piango come una fontana ragazzi - rathielhelder : guardo tu si que vales e piango come una fontana ragazzi - qualcosasospeso : mi sono appena svegliata e non so se guardare tu si que vales o tornare a dormire, sicuramente mi riaddormenterò -