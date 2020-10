Tommaso Zorzi vittima di violenza da parte di un ex | “Una maschera di sangue”

Leggi su chedonna

(Di sabato 10 ottobre 2020), al Grande Fratello Vip 2020, svela di essere statodidadi un ex: “Ero unadi sangue”. Forte racconto dinella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer si apre con Stefania Orlando e parla dellasubita dadi un ex compagno. Un momento … L'articolodidadi un ex: “Unadi sangue” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it